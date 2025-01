Romatoday.it - Terracina Calcio, arriva l'importante notizia dalla LND

Buone notizie per quanto riguarda il futuro del, che ha ricevuto comunicazioni importantiLega Nazionale Dilettanti per quanto riguarda il futuro assetto societario. Il controllo passa così definitivamente in mano a Eugenio e Donatello Baioni e a Delfina De Angelis.