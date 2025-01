Anteprima24.it - Teatro Giuseppe Verdi, “A Christmas Carol – Il Musical”: il giorno dell’Epifania doppio appuntamento con Roberto Ciufoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa magia del Natale prende vita sul palcoscenico grazie a, protagonista di A– Il, che arriva anche a Salerno alMunicipale “”, in una produzione firmata Compagnia dell’Alba,Stabile d’Abruzzo e New Sted.Ispirato al celebre racconto di Charles Dickens, lo spettacolo offre una riflessione attuale e potente sull’avidità, l’indifferenza e il potere della trasformazione personale, il tutto accompagnato dalle indimenticabili musiche di Alan Menken, per la prima volta presentate in Italia nella versione italiana di Gianfranco Vergoni. La direzionee è affidata a Gabriele De Guglielmo, mentre regia e coreografie portano la firma di Fabrizio Angelini., reduce dal successo ottenuto con Tale e Quale su RaiUno, con il suo straordinario talento e una sensibilità unica, dà vita a Ebenezer Scrooge, un personaggio complesso e sfaccettato.