Swisscom completa l'acquisizione di Vodafone Italia

A seguito del closing dell’operazione di acquisizione dida parte del Gruppo elveticoavvenuto il 31 dicembre 2024, prende il via il processo di integrazione tra Fastweb e, per la creazione di un operatore convergente leader in. Lo riferisce una nota precisando che Fastweb +genererà un elevato valore per tutti gli stakeholder e, grazie alle economie di scala, a una struttura dei costi più efficiente e alle sinergie di circa 600 milioni di euro l’anno a regime avrà la capacità finanziaria per continuare ad investire in infrastrutture ed innovazione, a beneficio del mercato, dei consumatori e delle imprese in.La combinazione dei punti di forza di Fastweb nella connettività fissa con la leadership dinei servizi mobili consentirà – viene spiegato – a Fastweb +di offrire servizi convergenti innovativi a prezzi competitivi per le famiglie, le imprese e le Pubbliche amministrazioni, e di diventare il punto di riferimento per la transizione digitale di tutti i clienti.