Svaligiate una casa e un ditta della nautica

Il cenone, i brindisi e gli auguri per un nuovo anno felice. Poi nel momento in cui sono rientrati a, intorno all’una e mezzo e di notte, hanno trovato la porta d’ingresso forzata. E hanno capito subito ciò che era accaduto: mentre la coppia stava festeggiando il San Silvestro i ladri hanno saccheggiato l’appartamento. E hanno avuto tutto il tempo per frugare e trovare ciò che cercavano: qualcosa di prezioso. I malviventi sono infatti riusciti a fuggire con una collezione di orologi preziosi e dei contanti, ancora in corso la quantificazione del bottino mentre sul furto indagano già gli agenti del Commissariato di Viareggio. Impegnati anche per identificare i responsabili dell’ennesima spaccata – avvenuta sempre nella notte di Capodanno – ai danni di un’impresain Darsena.