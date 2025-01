.com - Supercoppa italiana: Inter-Atalanta (stasera, alle 20 italiane) a Ryad. Lautaro contro Lookman. Formazioni

Leggi su .com

Lava in scena dain Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo 'Al-Awwal Park Stadium'. Si comincia con(ore 22 locali, ore 20 in Italia). Domani, 3 gennaio 2024, si sfideranno nell'altra semifinale Milan e Juve. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Canale 5L'articolo20) aproviene da Firenze Post.