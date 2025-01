Lapresse.it - Supercoppa, Conceiçao: “Trovato Milan umile, contro Juve conta risultato”

“Houna squadra, che vuole imparare, che vuole capire cosa vuole l’allenatore che ha ora. E questa è la base per lavorare con qualità. C’è stato poco tempo per lavorare, ma siamo stati incisivi nel dire dove la squadra deve migliorare in vari momenti del gioco per essere competitivi già domani”. Così l’allenatore delSergionel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale dilantus. “Il timing è quello che è. Chiaro che avrei voluto più giorni per lavorare e più giocatori disponibili, ma quando sono arrivato sapevo già di questa situazione. Quindi non ci sono scuse: testa alta. Stiamo preparando la partita per essere incisivi, senza avere troppe informazioni nella testa, per cercare di vincere”, ha aggiunto il tecnico lusitano.