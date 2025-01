Europa.today.it - Sulle orme del K2, il documentario con Massimiliano Ossini stasera in tv: le anticipazioni

Leggi su Europa.today.it

A pochi giorni di distanza dalla messa in onda de "La valanga azzurra, la prima serata di Rai 3 si immerge nuovamente in splendide zone montuose (e innevate). In onda oggi, 2 gennaio 2025, a partire dalle 21.20, ildel K2" racconta la spedizione femminile italo-pakistana.