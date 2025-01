Quotidiano.net - Strage di New Orleans, Biden: “Attentatore ispirato da Isis”. Al vaglio collegamenti con esplosione Tesla Cybertruck

Roma, 2 gennaio 2025 – Gli Stati Uniti iniziano l’anno con il cordoglio per le quindici vittime delladi New, dove Shamsud Din Jabbar – 42 anni, ex militare e cittadino statunitense, ucciso dagli agenti – si è prima gettato sulla folla con un pick up per poi scendere e cominciare a sparare all’impazzata. Il vessillo nero sul mezzo riaccende l’incubo. È in questa direzione che l’Fbi sta investigando, come ribadito anche dal presidente Joein un discorso alla nazione. Sebbene abbia invitato a “non trarre conclusioni affrettate”, ha sottolineato come l’uomo abbia “pubblicato video sui social media indicando che eradall', in particolare dal desiderio di uccidere”. I servizi segreti sono anche sulle tracce di potenziali complici: in particolare, ad attrarre l’attenzione degli investigatori, è ilfatto esplodere nella sera americana davanti al Trump Hotel di Las Vegas.