Ilmessaggero.it - Strage di New Orleans, attacco con la bandiera Isis: 15 morti. Il piano per un attentato più devastante

Leggi su Ilmessaggero.it

Un tragicoterroristico ha sconvolto la notte di Capodanno a New, trasformando i festeggiamenti per l?arrivo del 2025 in un bagno di sangue. L?autore dell?,.