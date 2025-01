Feedpress.me - Strage di New Orleans, 15 morti e moltissimi dubbi

Leggi su Feedpress.me

L’Fbi ha preso la guida delle indagini sull'attentato compiuto nella notte di capodanno in nome dell’Isis da un dipendente di Deloitte ed ex militare statunitense nella strada più affollata del Quartiere Francese di New. embedpost id="1976656" Shamsud-Din Jabbar , 42enne nato in Texas, cittadino americano, un turno di servizio in Afghanistan, si è lanciato a tutta velocità alla guida.