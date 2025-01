Universalmovies.it - Squid Game | A quando la Stagione Finale?

La serieha nuovamente raccolto il grande favore del pubblico, ma dopo la secondada record sono in molti a chiedersiarriveranno su Netflix gli episodi finali.A dare una parziale risposta al quesito è stato lo stesso streamer attraverso alcuni post-social appena diffusi in rete. Ebbene, la terza– quella che concluderà le vicende dell’oramai noto eroe Seong Gi-hun – approderà in piattaforma nel corso del 2025. Nessuna sorpresa quindi, direte voi, se non fosse per un terzo post-social – lanciato in rete e poi rimosso – che cita il 27 giugno come giorno del lancio.A dare maggior peso alla data riportata dal misterioso post-social ci sono le parole del creatore di“Hwang Dong-hyuk” durante una recente intervista datata Natale “Credo che presto annunceremo la data di lancio della terza