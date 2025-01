Quotidiano.net - Sparatoria nel ristorante: dieci persone morte tra cui alcuni bambini. Il killer poi si uccide

, tra cui anche deisono rimaste uccise in unaavvenuta ieri in undi Cetnije, in Montenegro. Non si conoscono i dettagli, e soprattutto le ragioni, della strage compiuta da un uomo che ha sparato all’interno del locale, fuggendo subito dopo. La polizia, intervenuta sul luogo della, ha subito invitato la popolazione a non uscire di casa. L’emittente pubblica Rtcg ha riportato un comunicato della polizia: "Nel pomeriggio in una Bajice, un uomo di 45 anni ha ucciso diverseusando armi da fuoco. Armato, ha lasciato l’edificio ed è scappato". La, secondo le prime ricostruzioni (ancora da confermare) sarebbe avvenuta al culmine di una rissa. La polizia ha immediatamente escluso che la strage sia stata un regolamento di conti tra bande criminali.