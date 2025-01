Lapresse.it - Sparatoria in Montenegro, una parente delle vittime: “Siamo sotto shock”

E’ salito a 12 il numerodellaavvenuta in, nella città occidentale di Cetinje il giorno di Capodanno, in seguito a una rissa in un bar. Tra i morti ci sono anche due bambini, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. Il killer, identificato come Aco Martinovi?, 45 anni, ha ucciso il proprietario del locale, i suoi figli e i suoi familiari, ha fatto sapere il Ministro degli Interni Danilo Šaranovi?.Dopo essere fuggito ed essere stato individuato dalla polizia si è sparato alla testa ed è morto in ospedale per le ferite riportate. Vanja Popovic è cugina di unapersone rimaste uccise e di un ferito: “, noi non conoscevamo quell’uomo”, ha affermato, interpellata da Ap. Il governo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale a partire da giovedì, con il primo ministro Milojko Spaji? che ha descritto lacome una “terribile tragedia”.