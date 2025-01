Cataniatoday.it - Spacciava marijuana in un pub della pescheria, arrestato barman 34enne

Leggi su Cataniatoday.it

Oltre a lavorare come, uncatanese aveva scelto di specializzarsi nello spaccio di, ma a far fallire i suoi piani è stata la polizia di Stato, grazie al fiuto infallibile dei due cani-poliziotto Maui e Ares. L'uomo è stato trovato con la droga nello zaino mentre stava per.