Romatoday.it - Sono stato ai mercatini di Natale di piazza Navona, ecco cosa ho visto

Leggi su Romatoday.it

Chi vuole respirare ila Roma non può non fare una visita aidi. Serve, però, munirsi anche di un generoso portafoglio se si vuole mangiare, acquistare qualo tentare la fortuna con uno dei tanti giochi presenti. E se si vuole andare in macchina occorre avere.