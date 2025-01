Ilfattoquotidiano.it - “Sono gay, ma avevo paura di dirlo”: la rivelazione del polacco Stekala, campione del salto con gli sci

Ildicon gli sci, Andrzej, ha iniziato il nuovo anno con un coming out pubblico e un messaggio di lutto per il suo compagno, scomparso lo scorso novembre. Il 29enne ha scritto sulla sua pagina Facebook che per anni ha nascosto la verità sulla sua omosessualità perche potesse essere distruttiva per lui.“Per molto tempo michiesto se avrei mai trovato la forza di scrivere queste parole”, ha affermatonel suo post sui social. “Per anni ho vissuto nell’ombra della, nascosto, temendo che chi ero veramente potesse distruggermi. Voglio che voi mi conosciate davvero.gay“, ha aggiunto raccontando che sta ancora piangendo il suo compagno con cui è stato otto anni, scomparso a novembre.ha vinto medaglie individuali e a squadre negli eventi mondiali dicon gli sci nel 2020 e nel 2021.