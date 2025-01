Ilpiacenza.it - Sfumato il nuovo incarico per l'ex dg Scianò

Non sarà Marcoildirettore della Salernitana. Come riportato dai colleghi di SalernoToday, il club granata ha trovato il successore di Gabriele Petrachi nel ruolo didiesse in Marco Valentini. Trovato l'accordo con l'ex dirigente dell'Ascoli, che ha già lavorato con mister.