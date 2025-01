Milleunadonna.it - Servono 150 minuti a settimana per perdere 2-3 kg: ecco quali esercizi bisogna fare

Leggi su Milleunadonna.it

Difficile non concedersi strappi alla regola durante le feste fra Natale e Capodanno e il risultato sta tutto sulla bilancia. La domanda quindi è d’obbligo: come rimettersi in forma dopo le feste? La brutta, quanto ovvia, notizia arriva dalla scienza: servirà sudare. Dopo l'ultima abbuffata dell'anno, resta da affrontare la sfid.