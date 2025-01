Europa.today.it - Serie D, Manfredonia-Virtus Francavilla: le informazioni sui biglietti

Leggi su Europa.today.it

Calcio comunica che, per la garaCalcio in programma Domenica 5 Gennaio, ore 15:00 presso lo Stadio Comunale “Miramare” di, valevole per la 18^ giornata del Campionato diD girone H, é attiva la prevendita al costo di €10,00 +.