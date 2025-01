Ilgiornaleditalia.it - Serie A: Guida dirige Roma-Lazio, Fiorentina-Napoli a Manganiello

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Rinviate Como-Milan, Atalanta-Juve e Inter-Bologna per la Supercoppa- Marcoè stato designato perre, derby della capitale in programma domenica 5 gennaio alle ore 20.45, valido per la 19esima giornata del campionato diA. Con il fischietto della sezione di Torre A