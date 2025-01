Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Kranjska Gora. Manca ancora il successo

sta vivendo un grandissimo momento di forma: la figlia d’arte valdostana ha chiuso in maniera straordinaria il 2024 con la vittoria a Semmering che ha posto serie credenziali per rimanere in lotta fino in fondo per la conquista della seconda Coppa del Mondo generale della carriera dopo quella vinta nel 2019-2020, in virtù anche dell’assenza di Mikaela Shiffrin.Il prossimo appuntamento è quello di, in Slovenia a un passo dal confine con l’Italia: sulla Podkorenl’azzurra non ha conquistato il, ma nell’arco della carriera sono arrivati una serie di grandi piazzamenti, sin dalla prima gara disputata nel 2012 in cui colse un bel secondo posto in gigante a soli 22 anni, inchinandosi solo alla super Tessa Worley.Successivamente sono arrivate delle gare non semplici: lete qualificazioni alla seconda manche nel 2012 e nel 2014 e l’uscita nella seconda manche sempre in slalom nel 2020- In gigante un sesto posto nel 2018 quando vinse Mikaela Shiffrin e un ottavo posto nel 2020 nella gara che vide la rivelazione Alice Robinson trionfare.