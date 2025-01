Ilgiornaleditalia.it - Sci alpino: Atteso il ritorno di Sarrazin in Francia

Il transricoverato a Sondalo dovrebbe andare a Lione in neurochirurgia. ROMA - Cyprienpotrebbe rientrare indomani. Lo sciatore trans, vittima di una brutta caduta lo scorso 27 dicembre, a Bormio, in Coppa del Mondo, è ancora ricoverato in Italia, a Sondalo, a causa di