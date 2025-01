Saldi Unione Nazionale Consumatori | sconti più bassi rispetto al 2024

Leggi su Ildenaro.it

leggermente più, quest’annoall’anno scorso, per iinvernali al via oggi in Valle d’Aosta e dal 4 nelle altre regioni. E’ quanto emerge dallo studio dell’, che ha analizzato i rieffettivamente praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni Istat, stimando il trend di quest’anno. Per abbigliamento e calzature nel loro insieme, lo sconto è del 17,6%, in ribasso di 0,5 puntia luglioe in calo di 1,7 puntia quelli di gennaio. Il solo abbigliamento (indumenti e accessori) registra un abbassamento medio dei prezzi del 18%, in diminuzione di 0,6 punti percentuali su quelli della scorsa estate e in flessione di 1,4 punti suiinvernali del. In particolare, il record della convenienza spetta agli indumenti, che, con una riduzione del 19,4%, rappresentano la voce più scontata, -0,6 punti su luglio