Ruggeri | Inter squadra fortissima Ma l’Atalanta ha un piano!

Matteo ha parlato nel pre-partita di-Atalanta, prima semifinale di Supercoppa Italiana. Questo il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Matteo si è espresso su Italia1 prima del fischio d'inizio di–Atalanta. Il terzino dei bergamaschi ha posto l'accento sul modo in cui la sua deve affrontare l'incontro: «Incontriamo una, lo sappiamo. Dovremo fare la nostra partita, sapendo che faranno la differenza i dettagli. Bisognerà essere precisi, essere, difendere in 11. Poi dovremo provare a mettere in difficoltà l', provando ad essere al top per ottenere il nostro obiettivo».