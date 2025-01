Ilfattoquotidiano.it - Ripartono le domande per la Carta acquisti da 80 euro ogni due mesi per spese alimentari, sanitarie e il pagamento delle bollette

Riparte l’operazione, il mini aiuto introdotto nel 2008 per sostenere over 65 e famiglie con bambini sotto i 3 anni in gravi difficoltà economiche. Il ministero dell’Economia ha messo online i moduli che consentono il riavvio dell’iniziativa. “Con il 2025 – si legge sul sito del Mef – si rinnova il programmadedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che potranno ricevere un contributo di 80dueper lee per ildi luce e gas”. Delladal momento dell’introduzione hanno usufruito poco meno di 6 milioni di cittadini (2.162.989 anziani e 3.757.404 bambini) per un importo complessivo di 2,2 miliardi di. Lo scorso anno, in 10, sono stati erogati 144 milioni a 360mila beneficiari.