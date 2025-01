Lanazione.it - Rinviato lo spettacolo teatrale con Incontrada

Cambio di programma nella stagionecortonese. A causa di una indisponibilità dell’attrice, lo"Ti sposo ma non troppo" con Vanessaal 19 e 20 marzo prossimi. A comunicare il cambio di programma nella stagione di prosa del teatro Signorelli è stata la compagnia Fondazione Toscana, che insieme all’Accademia degli Arditi e al Comune di Cortona organizzano il cartellone di appuntamenti. Locon Vanessae Gabriele Pignotta era inizialmente previsto per il 14 e 15 gennaio ed era già tutto esaurito. Ora è stato spostato al 19 e 20 marzo (rispettivamente per i turni giallo e verde). Coloro che avessero già acquistato il biglietto o gli abbonati che fossero indisponibili nelle nuove date possono richiedere il rimborso a InfoPoint del Comune di Cortona, in piazza Signorelli, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17, escluso il martedì (informazioni telefonare allo 0575637274 o inviare un’email a cortonainfopoint@gmail.