Renzi "Notizie preoccupanti su Cecilia Sala, Meloni riunisca i partiti"

ROMA (ITALPRESS) – “Le ultimesulla detenzione disono molto gravi e. Le condizioni della vita dinel carcere di Evin appaiono lontanissime da quelle descritte dal nostro ministero degli Esteri nei giorni scorsi. Nessuno di noi vuole far mancare il proprio sostegno al Governo perchè davanti all’arresto illegittimo di una cittadina italiana, a maggior ragione se giornalista, non c’è maggioranza e non c’è opposizione. C’è solo l’Italia. Ma la situazione è molto seria. In casi come questo è giusto che la Premiersubito i leader di tutti io i capigruppo”. Lo scrive sui social il leader di Italia Viva, Matteo. “Chiedo alla Presidentedi riunire in sua presenza i leader di maggioranza e opposizione o semplicemente i capigruppo già oggi.