Ilrestodelcarlino.it - Rave a Bologna: danni e scritte nel capannone. Video

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 gennaio 2024 – Nella notte del 30 dicembre hanno forzato i cancelli unvuoto di via Calzoni, in zona Stalingrado, ed è così iniziato il party abusivo che è proseguito, tra musica a tutto volume e schiamazzi, fino a ieri pomeriggio, 1 gennaio. Gli ultimi partecipanti delchiamato ‘Sound of freedom’, circa 750, sono usciti insieme e hanno pure dato vita a corteo di persone e mezzi che ha sfilato lungo via Stalingrado occupando, in alcuni tratti, parte della carreggiata. La polizia ha identificato oltre 200 partecipanti all’evento, provenienti principalmente da altre zone dell’Emilia Romagna ma anche da alcune province del Centro e del Nord Italia, le cui posizioni sono attualmente al vaglio della Digos. L’informativa della Digos verrà inviata alla procura. Intanto, la Divisione Anticrimine avvierà l’istruttoria per l’emanazione di misure di prevenzione da parte del Questore, come i fogli di via.