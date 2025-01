Fanpage.it - Quando si gioca la finale della Supercoppa Italiana 2025: data e orario della partita

Inizia oggi la2024 con la prima delle due semifinali: Inter-Atalanta. Poi domani 3 gennaio scendono in campo Juventus e Milan. Le due vincenti si sfideranno per la finalissima in programma sempre a Riad in Arabia Saudita all'Al-Awwal Park. La gara che metterà in palio il trofeo si giocherà il 6 gennaio alle 20:00 italiane.