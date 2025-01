Oasport.it - Quando si gioca Cobolli-Machac, United Cup 2025: orario, programma, tv

Snodo fondamentale, se non decisivo, dei quarti di finale dellaCupdi tennis tra Italia e Cechia sarà il secondo singolare, che vedrà opposti, nel secondo match invenerdì 3 gennaio a partire dalle ore 07.30 italiane, Flavioe Tomas.Flavio, iscritto allaCup come numero 30, ed attualmente numero 32 del mondo, affronterà per la prima volta sul circuito maggiore il ceco Tomas, nel torneo da numero 25 del ranking ATP: i due precedenti, datati 2022 e vinti dal boemo, si riferiscono al Challenger di Andria ed alle qualificazioni degli US Open.Il match, valido per laCupdi tennis, sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su SuperTenniX, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.