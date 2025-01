Anconatoday.it - Pugni e calci ad un 15enne per rapinarlo dello smartwatch, arrestato

ANCONA - Prima lo ha preso ae pungi per strappargli via lo, un orologio da polso, poi lo ha buttato a terra nel tentativo di derubarlo anche del cellulare che teneva in mano. L'arrivo della polizia ha fermato il ladro, un 22enne egiziano, irregolare sul territorio italiano.