Genovatoday.it - Pronto soccorso presi d'assalto, M5S: "400 persone con un infermiere ogni 22-25 pazienti"

Leggi su Genovatoday.it

Un'altra giornata critica neidella Liguria. Non in tutti per fortuna, ma quelli in condizioni normali o lievemente affollati sono davvero pochi. Guardando a Genova, il Gaslini risulta affollato, mentre Galliera, San Martino e Villa Scassi molto affollati secondo quanto riporta il.