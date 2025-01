Quifinanza.it - Prezzi del gas in Europa, il mercato supera i 50 euro per megawattora

Ildel gas naturale intorna a ribollire. Isfondano di nuovo il tetto dei 50al, un livello che non si vedeva dall’ottobre 2023. L’aria gelida non è l’unico fattore: il blocco del gas russo in transito dall’Ucraina agita ulteriormente il settore. Questa interruzione, programmata da tempo, sta spingendo le nazionipee a rafforzare i loro piani di emergenza energetica.Scorte italiane al sicuro, ma i costi promettono sorpresePer ora, l’Italia può dormire sonni tranquilli: le riserve sono solide. “Le riserve sono adeguate e stiamo adottando misure per massimizzare gli stoccaggi e affrontare serenamente l’inverno”, ha spiegato il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto. Ma la bolletta (non solo per questo, ma anche alla luce della Manovra appena approvata) potrebbe raccontare un’altra storia.