Preventivo Rc auto al rialzo, aumentano le assicurazioni nel 2025

sempre più care. Nell’anno appena terminato si sono registrati rialzi sulle tariffe delle polizze di tutta Italia per un costo medio di circa 650 euro, ma con aumenti sull’Rcche varia a seconda della città e più salato soprattutto in regioni come Toscana, Sardegna e Liguria. Rincari riguardanti sia i circa 585milamobilisti che nel 2024 hanno dichiarato un sinistro con colpa, sia i guidatori più attenti.Le stime sui rincariLe stime emergono dall’analisi dell’Osservatorio dedicato del portale “Facile.it”, su un campione di oltre 955mila preventivi raccolti dalla sito di comparazione tra novembre e dicembre 2024.Secondo i dati diffusi dagli esperti, alla fine dello scorso anno, l’Rccostava in media in Italia 643,50 euro, per un incremento del 6,19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.