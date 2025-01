Cataniatoday.it - Prende l'auto del padre e scompare: ore di apprensione per un 28enne di Caltagirone

Leggi su Cataniatoday.it

Da ieri pomeriggio non si hanno notizie delcalatino Salvo Gallo. Familiari e conoscenti sono in grandee, dopo aver presentato denuncia agli agenti del commissariato di, si sono rivolti anche al nostro giornale per rilanciare l'appello. Questa mattina il giovane.