Veronasera.it - Più iscritti e più eventi formativi, l'Ordine degli Ingegneri di Verona cresce

Con 2.965, l'diè cresciuto di un centinaio di unità rispetto al 2023. Una crescita che è stata di 750tra gli under 40. In più sono stati organizzati 84tra convegni, seminari e visite tecniche, il 27,3% in più rispetto all'anno prima.