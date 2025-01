Tarantinitime.it - Picchia la moglie, arrestato dai Carabinieri

Tarantini Time QuotidianoAncora pungente il fenomeno degli atti Persecutori nella Provincia di Taranto.Nelle ultime ore, in aderenza alle regole imposte dal cosiddetto “codice rosso” è statoin flagranza di reato daidella Stazione di Taranto Salinella in collaborazione con i colleghi della Sezione Radiomobile della locale Compagnia un 35enne del posto, presunto responsabile dei reati di “atti persecutori e maltrattamenti in famiglia”, commessi nei confronti della.La vicenda sarebbe, in realtà, solo l’ultimo episodio in ordine di tempo di una serie di condotte vessatorie e violente.Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma presso l’abitazione, su richiesta telefonica della vittima, ha consentito di interrompere la condotta dell’uomo, il quale, da quanto ricostruito dai, nel corso dell’ennesima lite, scatenata da futili motivi, l’avrebbe minacciata eta, mediante una serie di pugni al volto procurandole lesioni al labbro inferiore.