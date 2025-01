Romatoday.it - Piazza San Giovanni, residenti contro i lavori di restyling: "L'area è stata snaturata"

Leggi su Romatoday.it

inSanin Laterano. Dopo il ritorno degli operai nel cantiere, completato all’85%, per riparare le crepe aperte su un percorso loges per non vedenti. E le relative accuse di FdI di “fatti in fretta e furia”, stavolta a puntare il ditogli.