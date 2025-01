Pisatoday.it - Perturbazione in arrivo: tra giovedì e venerdì codice giallo per vento e mareggiate

Pressione in lenta flessione per unadi origine atlantica che transiterà in Toscana nella giornata di domani,3 gennaio. Già nel pomeriggio di oggi,2, sono previste piogge su Apuane e Appennino settentrionale, ma sarà soprattutto ilil fenomeno più rilevante.