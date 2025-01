Quotidiano.net - Perdita di posti di lavoro tra i fornitori europei di componenti auto raddoppiata nel 2024

Nelladiditra idiperè più cherispetto al 2023, per le conseguenze sulla filiera del rallentamento dell'industriamobilistica del continente. E' quanto emerge da un'analisi condotta per il Financial Times dall'Associazione europea deimobilistici (Clepa), secondo cui sono sono stati tagliati più di 30.000dinelin tutto il settore, rispetto 15.000 del 2023. Rallenta anche la creazione didi: dal 2020 si sono registrate più di 58.000 perdite nette didinel settore in Europa, riporta l'Ft.