Perché si dice ‘fa un freddo cane?’ Ecco spiegato il motivo dell’uso di questa espressione

Leggi su Funweek.it

Alzi la mano chi, in questi giorni di gelo siberiano, non ha detto almeno una volta “Fa uncane”. Un’che utilizziamo spesso per indicare le temperature in picchiata e che è diventata ormai parte del linguaggio quotidiano.Madiciamo proprio “Fa uncane”? Come mai il nostro amato amico a quattro zampe è associato all’aria gelida che mal sopportiamo?Una spiegazione sola non c’è. Ci sono però diverse ipotesi che provano a indicarci l’origine di questo comunissimo detto.LEGGI ANCHE: — ‘Ammazza che giannetta!’, saia Roma sicosì quando tira vento? Secondo alcuni, il modo di dire sarebbe da ricondurre addirittura all’antica Roma. Pare che per i romani, infatti, il cane fosse considerato portatore di disgrazie e sfortuna e che per questoquando al gioco del dado un tiro era particolarmente basso veniva definito “colpo del cane” come per dire che era stato un colpo sfortunato.