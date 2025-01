Ilfattoquotidiano.it - Perché Brad Pitt ha mollato il colpo sul divorzio con Angelina Jolie dopo 8 anni? “Vuole sposare la compagna Ines de Ramon”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sospiro di sollievo perha “ceduto” con una firma sull’accordo di. La battaglia legale è durata 8fra le due star hollywoodiane. La notizia è stata anticipata in esclusiva dalla rivista americana People e poi confermata dai media Usa e internazionali, ma i dettagli dell’intesa non sono stati resi noti.L’avvocato dell’attrice, James Simon, ha confermato dunque la firma dell’accordo, avvenuta ieri, ricordando che l’attrice “aveva chiesto ilpiù di ottofa” e che “lei e i bambini hanno lasciato tutte le proprietà che avevano condiviso con il signor. Da quel momentosi è concentrata sulla ricerca della pace e della guarigione per la loro famiglia”. Il legale ha sottolineato che “questa è solo una parte di un lungo processo. Francamente,è esausta, ma è sollevata che questa parte sia finita”.