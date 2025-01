Anteprima24.it - Per nebbia su A1 chiuso tratto tra Lazio e Campania, 6 km di coda

Tempo di lettura: < 1 minutoA causa della scarsa visibilità per la presenza di. sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamentenella notte ilcompreso tra Ferentino e Caianello in entrambe le direzioni. Attualmente, si registrano 6 km diin aumento in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Caianello in direzione Roma. Agli utenti in A1 provenienti da Napoli e diretti verso Roma, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Capua, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in A1 alla stazione di Ferentino. Agli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Ferentino, viene suggerito di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in A1 alla stazione di Caianello.Immagine di repertorioL'articolo Persu A1tra, 6 km diproviene da Anteprima24.