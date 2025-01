Per Mattarella 107 milioni di telespettatori e 69% di share

Lopinionista.it - Per Mattarella 10,7 milioni di telespettatori e 69% di share

ROMA – Sono stati 10.725.454, pari al 68.36%, iche hanno seguito ieri il decimo messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio. Sono quasi 100mila in più rispetto all’anno precedente. Gli italiani che hanno scelto di ascoltare le parole del capo dello Stato sulle reti Rai sono stati in totale 6.341.179 con il 40.42% di; sulle altre reti 4.384.275 con 27.94%. Nel dettaglio, oltre 5di spettatori (5.043.000), pari a unodel 32.13%, hanno seguito il messaggio del presidente su Rai; su Rai2 si sono sintonizzati in 471.000, pari al 3%; su Rai3 786.000 con il 5% di.A questi dati vanno aggiunti coloro che hanno ascoltato le parole disu Rainews (43.000 pari allo 0.28%). Su Canale 5 il messaggio ha raccolto 3.004.000 spettatori pari al 19.