Ilrestodelcarlino.it - Per la Pace una piazza gremita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione della cinquantottesima giornata internazionale dellaPrampolini ieri è stata teatro di due diversi momenti con al centro la richiesta di. Il primo a tinte religiose, è stato alle 17.30 con l’omaggio floreale alla Madonna dorata posta sulla facciata del Duomo, un atto simbolico verso Maria, intitolata dalla Chiesa, Regina dellaa cui, alle 18, è seguita la Messa, con preghiere per la, officiata da mons. Morandi. Mentre in Cattedrale si stava svolgendo la celebrazione eucaristica, è andato in scena, sempre inPrampolini, un presidio con fiaccole e bandiere, organizzato da ‘Europe for Peace’ a cui hanno aderito diversi Comuni, associazioni, sindacati e collettivi reggiani. Un momento incentrato sull’articolo 11 della costituzione italiana che recita "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".