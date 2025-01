Agrigentonotizie.it - Parte la caccia agli affari più attesa, da sabato al via i saldi: la Regione sostiene il commercio locale

Per iin Sicilia - e la provincia di Agrigento non fa eccezione - siil 4 gennaio e si chiude il 15 marzo. Lo stabilisce un decreto a firma dell'assessore regionale delle attività produttive in linea con le direttive nazionali, garantendo così uniformità con la maggiordelle.