Lapresse.it - Papa: oggi si vive una catastrofe educativa

Milano, 2 gen. (LaPresse) – “siuna ‘’. E non è un’esagerazione. A causa delle guerre, delle migrazioni e della povertà, circa 250 milioni di bambini e bambine non hanno accesso all’istruzione”. CosìFrancesco nel videomessaggio con le intenzioni di preghiera per il mese di gennaio diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera.