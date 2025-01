Ecodibergamo.it - «Ottimo test per chi gioca meno». Gasp: «Il primo gol? Non c’era l’angolo»

IL COMMENTO. «Per noi è stata un’ottima esperienza nonostante la sconfitta - ha detto il mister -. Non abbiamo snobbato la SuperCoppa. Lookman e De Ketelaere non possonore novanta minuti per cinquantasei partite»