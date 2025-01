Ilgiorno.it - Osio Sotto, abbandona in strada latte di vernice e sacchi di colla: fototrappola incastra un muratore

(Bergamo), 2 gennaio 2025 – È stato denunciato per abbandono di rifiuti il 30 dicembre. Si tratta di unche qualche giorno prima avevato del materiale di scarto come pezzi di cartongesso,didiutilizzati e resti di cantiere a Zingonia, su territorio di, precisamente in via Mantegna. Rifiutiti in una zona dove sono state piazzate delle fototrappole che lo hannoto registrando la targa del furgone dal quale ha scaricato il materiale. Il consigliere comunale con delega alla Sicurezza Federico Doneda spiega: “La Polizia locale ha fatto attività di accertamento, l'ha identificato, l'ha convocato e deferito alla procura”. Gli agenti,la guida del comandante Enrico Torri, non hanno avuto difficoltà a risalire all’identità del lavoratore edile il quale di fronte a prove evidenti non ha obiettato quanto gli è stato contestato.