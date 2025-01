Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, giovedì 2 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, dopo le grandi abbuffate delle feste, adesso avete bisogno di disintossicarvi un po’ e recuperare la forma fisica. Le stelle vi consigliano di fare un po’ di movimento e di consumare solo cibi light. Anche qualche tisana potrebbe esservi d’aiuto.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, queste stelle positive potrebbero favorire gli affari e la chiusura di accordi vantaggiosi.